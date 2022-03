Senac Connect oferta vagas gratuitas para cursos da área de informática

Ao todo são 1080 vagas distribuídas em três títulos de 200h

O Senac PR acaba de lançar o Senac Connect, um programa que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional com o objetivo de ampliar o ingresso e a permanência de profissionais no mercado de trabalho.

As vagas estão sendo ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade. O aluno também terá acesso exclusivo ao banco de oportunidades de emprego do Senac PR, onde as empresas parceiras disponibilizam vagas de trabalho em diversas áreas.

A princípio estão sendo ofertadas 1080 vagas distribuídas em três títulos da área de informática: Instalador e Reparador de Redes de Computadores; Assistente de Tecnologia da Informação; e Programador de Sistemas. Todos os cursos têm 200h de duração. Estão sendo investidos mais de R$ 5 milhões em gratuidade.

Num segundo momento serão ofertados cursos em todas as áreas de conhecimento do setor do comércio de bens, serviços e turismo. Já está programada a oferta de quatro títulos no setor de Beleza: Cabeleireiro; Depilador; Maquiador; e Manicure e Pedicure, totalizando mais mil vagas, com carga horária variando entre 230h e 160h.

Para conhecer mais e se inscrever basta acessar o site: https://www.pr.senac.br/senacconnect/ . Lembrando que é preciso atender os pré-requisitos de cada curso e também do PSG, nesse caso é preciso comprovar renda per capita de até dois salários mínimos.