Senac PR oferece vagas para instrutores

Inscrições podem ser feitas pelo site até dia 14 de janeiro

O Senac PR está com vagas abertas para contratação de instrutores em todo o estado. As vagas são dentro das áreas de atuação da instituição, como gastronomia, saúde, informática, idiomas, entre outras.

Uma das instituições de ensino profissional mais tradicionais do estado, o Senac PR já formou milhões de pessoas em diferentes áreas, como gastronomia, informática, saúde, gestão, comércio, beleza e moda, através de cursos técnicos, tecnólogos e cursos de curta duração, tanto na modalidade presencial como EaD.

Preocupada em garantir a máxima qualidade no ensino de seus alunos, a instituição oferece capacitação e aperfeiçoamento profissional contínuo para seus instrutores.

Os interessados em fazer parte do quadro de instrutores do Senac PR podem acessar o site www.pr.senac.br/trabalhe_conosco e conferir quais áreas estão disponíveis em cada cidade. As inscrições para as vagas devem ser feitas até o dia 14 de janeiro.

Passo a passo para inscrição:

- Verifique as cidades e áreas de atuação;

- Cadastre seu currículo;

- Confira atentamente os pré-requisitos e candidate-se às vagas de interesse.

A sua identificação em nosso banco de dados será realizada através do seu CPF.

Caso esteja cadastrando seu currículo pela primeira vez, clique em “Cadastre seu Currículo” e informe os dados solicitados.

Caso já tenha cadastrado seu currículo, informe o CPF, a senha cadastrada e clique em “Meu Currículo”.

Para saber mais sobre as vagas disponíveis e sobre as fases do processo seletivo, clique em “Vagas disponíveis”.

Carolina Gomes/Asimp