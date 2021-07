Senac PR oferta curso gratuito para formação de garçons

Senac PR oferta quase 200 vagas para qualificação profissional e aperfeiçoamento de garçons

O Senac PR está ofertando 178 vagas gratuitas para a qualificação profissional e aperfeiçoamento de garçons, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). As vagas estão sendo disponibilizadas nas unidades que possuem Restaurante-escola (Curitiba, Caiobá, Foz do Iguaçu e Maringá).

A ideia do projeto Atendimento Garçons Restaurante-escola do Senac PR é proporcionar aos alunos o atendimento e treinamento prático de atendimento, sempre acompanhados e orientados pelos instrutores. Além disso, algumas atividades serão realizadas em estabelecimentos parceiros para que os futuros profissionais vivenciem outros tipos de serviços de atendimento de salão, além do à la carte ofertado pelo Senac.

“O garçom tem um papel importantíssimo dentro de um restaurante. Essa prática profissional é extraordinária para a formação profissional dos alunos, temos certeza de que saíram excelentes profissionais por terem essa vivência no restaurante-escola”, ressalta o assistente de gerente do Restaurante-escola Senac Curitiba Centro, Gilberto Pereira Dias.

Cursos

Estão sendo ofertadas seis turmas do curso de Garçom, sendo duas na Faculdade Senac Curitiba Centro e no Senac Caiobá, e uma em Maringá em Foz do Iguaçu. O curso possui 240h de duração e contempla alguns conteúdos como: mercado de alimentação, área de atuação, equipes de trabalho e inserção profissional; leiaute do ambiente; mise en place: conceito e aplicabilidade; princípios da sustentabilidade na gestão de recursos, produtos e ingredientes; operação do estoque; cardápio, cartas e fichas técnicas de produção; classificação geral de alimentos e bebidas; fichas técnicas de produção de drinks e coquetéis: tendências, elaboração e execução.

Uma opção mais rápida, com 60h de duração é o curso de aperfeiçoamento em Técnicas para Garçom, que tem como objetivo aperfeiçoar os profissionais nos serviços de alimentos e bebidas, atendimento aos clientes, técnicas de venda, bem como na organização do ambiente de trabalho. Estão sendo ofertadas 10 turmas (três em Curitiba e Foz do Iguaçu; duas em Maringá e uma em Caiobá).

Para se inscrever tanto no curso de Garçom como no de Técnicas para Garçom é preciso ter 18 anos e o Ensino Fundamental completo. Ainda precisa comprovar renda per capita de dois salários mínimos (somatória das rendas, de todos os membros da família empregados, dividido pelo número de membros).

Para mais informações basta acessar o site www.pr.senac.br e selecionar a cidade de interesse.

Unidade de Curitiba Centro

2 turmas “Garçom” – total 28 alunos

3 turmas “Técnicas para Garçom” – total 42 alunos

Unidade de Maringá

1 turma “Garçom” – total 12 alunos

2 turmas “Técnicas para Garçom” – total 24 alunos

Unidade de Foz do Iguaçu

1 turma “Garçom” – total 14 alunos

3 turmas “Técnicas para Garçom” – total 37 alunos

Unidade de Matinhos/Caiobá

2 turmas “Garçom” – total 14 alunos

1 turma “Técnicas para Garçom” – total 7 alunos

Fernanda Ziegmann/Asimp