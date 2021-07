Senai oferece curso gratuito de instalação e reparo de redes de computadores

Atividade, que conta com apoio da Prefeitura de Londrina, iniciará no dia 28 de julho; aulas serão realizadas ao vivo, em ambiente virtual, das 19h às 23h

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Londrina está com inscrições abertas para mais uma oportunidade gratuita de formação. A jornada Reconecta Senai conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), e vai formar profissionais na área de instalação e reparo de redes de computadores.

O link para se inscrever e acessar todas as informações é o https://bit.ly/SenaiSMTERRedes. As vagas são limitadas. As aulas começam já no dia 28 de julho, próxima quarta-feira, e serão ministradas remotamente pelo sistema do Senai, por conta das medidas sanitárias relativas à pandemia. O Senai entrará em contato com os selecionados, para informar os detalhes.

O curso será no período noturno, das 19h às 23h, e contará com mais de 200 horas de formação, sendo que 44 horas serão no formato ao vivo on-line, no qual o aluno tem contato direto com o professor. A Jornada Reconecta conta com o apoio do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação (APL de TIC), do Paraná TI e da Cintec.

A qualificação em instalação e reparo de rede de computadores será dividida em três módulos. Além da formação técnica, o aluno também receberá orientações sobre temas como o mercado e o processo de digitalização do trabalho, assim como o comportamento e inteligência emocional no mundo corporativo.

O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, destacou o empenho do Senai em contribuir para a retomada econômica da cidade. “Nós tivemos boas conversas com o gerente do Senai, Henry Cabral, e sua equipe, e sempre vimos uma preocupação muito grande em oferecer oportunidades. O Senai sempre cumpriu um excelente papel na formação de bons profissionais e, mais do que nunca, está amparando de forma espetacular esse trabalhador que se viu desempregado por conta da pandemia e, agora, está em busca de uma nova perspectiva”, elogiou.

