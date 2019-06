Senai oferta vagas para cursos técnicos semipresenciais em todo o Paraná

Entre as opções disponíveis está o curso de Eletromecânica e Edificações. Aulas começam a partir de junho

O Senai no Paraná está com vagas abertas para cursos técnicos semipresenciais em todo o estado. A modalidade, que tem 80% das aulas a distância e 20% presenciais realizadas nos laboratórios do Senai, oferece valores de mensalidades bastante competitivos (a partir de R$ 226). As aulas começam a partir de junho, dependendo do curso escolhido, e as matrículas podem ser realizadas até o início das aulas. Para se inscrever, basta comparecer a unidade do Senai em que os cursos estão sendo oferecidos. Para mais informações, acesse www.cursocertosenai.com.br.

Entre as opções de cursos semipresenciais disponíveis são o técnico em Edificações, nas unidades Campus da Indústria, em Curitiba, e Maringá; além de Eletromecânica, nas unidades CIC, em Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina , Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Para estes, as aulas começam no próximo dia 10. Confira a agenda de abertura de matrículas de cada curso abaixo:

10 de junho (segunda-feira)

Técnico em Edificações - Unidades Campus da Indústria, em Curitiba e Maringá

Técnico em Eletromecânica - Unidades CIC, em Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais

Tech IT - Unidade Campus da Indústria, em Curitiba

24 de junho (segunda-feira)

Técnico em Mecânica - Unidades Araucária, Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e CIC, em Curitiba

8 de julho

Técnico em Alimentos - Unidade Londrina

Técnico Manutenção Automotiva - Unidades Cascavel, Londrina e Boqueirão

15 de julho

Técnico em Edificações - Unidades Campus da Indústria, em Curitiba e Maringá

22 de julho

Técnico em Automação Industrial - Unidades Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Umuarama

Técnico em Eletrotécnica - Unidade Ponta Grossa

Técnico em Mecatrônica - Unidade CIC, em Curitiba

Assim/Sistema FIEP