SENAI tem vagas gratuitas para cursos de Inteligência Artificial

Os primeiros 150 concluintes do curso de I.A. ganharão voucher gratuitos para certificação internacional da Microsoft. O valor que costuma ser pago para receber este certificado fica em torno de U$ 100.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com vagas abertas para o curso de Introdução à Inteligência Artificial em Azure. O conhecimento de I.A. em Azure é considerado fundamental atualmente na indústria porque habilita o trabalhador a fazer todas as etapas de um sistema programado por I.A., algo que já é usado em praticamente todos os setores da indústria. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Mundo SENAI (https://loja.mundosenai.com.br/senainacional/microsoft-azure-introduc-o-a-inteligencia-artificial.html).

As inscrições para o curso - que geralmente custam R$ 284 - serão gratuitas até 27 de julho.

“A gratuidade se deve ao período de isolamento social, para que o trabalhador possa aproveitar este período em casa para se qualificar, para estar cada vez mais competitivo no mercado de trabalho”, explica Felipe Morgado, gerente-executivo de Educação Profissional do SENAI.

Além disso, graças à parceria entre SENAI e Microsoft, os primeiros 150 alunos que concluírem o curso de I.A. em Azure ganharão o direito de participar do processo de certificação internacional da Microsoft totalmente gratuito.

“Conseguimos esses vouchers com a Microsoft para estimular ainda mais os trabalhadores neste momento de crise. Este certificado geralmente custa U$ 100, então, quem começar o curso o quanto antes, terá essa oportunidade de fazer o teste para tentar o certificado internacional, importante para turbinar o currículo e ampliar as chances de emprego”, avalia Felipe.

Em 2019, o SENAI e o Serviço Social da Indústria (SESI) assinaram acordo de cooperação com a Microsoft para apoiar a educação e a capacitação de profissionais em Inteligência Artificial no Brasil.

A plataforma Mundo SENAI é aberta e pode ser acessada tanto por alunos do SENAI e do SESI, quanto por qualquer interessado em aprender sobre I.A.

Asimp/CNI