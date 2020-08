Sesc Londrina Centro abre inscrições para pré-vestibular semiextensivo

Com duração de seis meses, modalidade oferece aulas on-line

Em preparação para o Enem e os principais vestibulares do Paraná, o Sesc Londrina Centro está com inscrições abertas para o curso pré-vestibular semiextensivo on-line, modalidade que tem duração de seis meses. As vagas são limitadas e estão abertas para trabalhadores do comércio e dependentes, alunos das redes estadual e privada de ensino, que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer ao Sesc Londrina Centro munidos da seguinte documentação: documento de identificação com foto do candidato, CPF do candidato, documento de identificação com foto do responsável legal e cópia do comprovante de residência. Não há taxa de matrícula e as apostilas estão inclusas nas mensalidades.

Com taxa de 75% de aprovação em 2019, o pré-vestibular semiextensivo terá início no dia 24 de agosto, com aulas no turno da tarde, das 13h às 15h55, de modo on-line em decorrência das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Além das aulas virtuais, o curso também oferece revisões e simulados para complementar a preparação.

https://www.sescpr.com.br/curso/pre-vestibular/turmas/sesc-londrina-centro/

Karen Bortolini/Asimp