Sesc Paraná oferta vagas gratuitas para o EJA

O Sesc Paraná está com vagas gratuitas abertas para o EJA (Educação e Jovens e Adultos). As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de janeiro pelo site www.sescpr.com.br/pcg/eja ou pessoalmente nas unidades do Sesc, de maneira pré-agendada, para evitar aglomerações por conta da pandemia. As aulas serão ministradas no Sesc da Esquina, em Curitiba, e no Sesc Londrina Centro.

Para participar, é necessário que o candidato à vaga atenda a alguns requisitos, como ser trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, ou dependente. Comprovar renda bruta familiar de até três salários mínimos, conforme piso nacional vigente. Ter mais de 15 para as vagas do 6ᴼ período do Ensino Fundamental e mais de 18 anos para o Ensino Médio.

Leia o edital para saber as informações completas pelo link www.sescpr.com.br/pcg/eja , endereço onde está disponível o formulário de inscrições a ser preenchido. Além desse documento será exigida a apresentação de Autodeclaração de Renda Bruta Familiar, preenchida pelo candidato ou responsável, caso menor de 18 anos. Documento de identificação com foto ou Certidão de Nascimento e CPF. Comprovante de residência, Cartão do Cliente Sesc, Declaração ou Histórico escolar atestando que o candidato estudou em rede pública de ensino, ou Declaração de Bolsista integral. A não apresentação dos documentos solicitados implica na eliminação automática do candidato no processo seletivo.

Os resultados serão divulgados no dia 8 de fevereiro nas unidades e site do Sesc. Os convocados deverão se apresentar para a matrícula portando RG para a comprovação dos dados.

