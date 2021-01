Sesc Paraná promove Festival de Contação de Histórias

Com programação toda online, o Sesc Paraná promove a primeira edição neste formato do Festival de Contação de Histórias. Oito unidades no estado transmitirão o evento pelo site www.sescpr.com.br/cultura. Com o tema O Brasil que a gente conta, o festival inicia no dia 25 e vai até 29 de janeiro, com participação gratuita.

São diversas histórias contadas que serão transmitidas das unidades: Sesc Apucarana, Sesc Caiobá, Sesc Cornélio Procópio, Sesc Londrina Centro, Sesc Foz do Iguaçu, Sesc da Esquina, Sesc Umuarama, Sesc Francisco Beltrão. Os participantes poderão acessar independente da localidade onde estiverem.

O Festival de Contação de Histórias é um projeto desenvolvido pela Rede de Bibliotecas do Sesc Paraná para levar narrativas e universos fantásticos a todos que gostam de escutar boas histórias e viajar pelo mundo da imaginação. Você pode participar dessa jornada com a gente e se divertir direto da sua casa, de maneira segura.

A programação completa está disponível pelo www.sescpr.com.br/projeto/festival-de-contacao-de-historias/