Sesc PR oferta bolsas em cursos de informática e tecnologia

São mais de 50 opções de cursos para todas as idades e em diversas cidades do estado

O Sesc PR oferta mais de 50 opções de cursos de informática em suas unidades de serviço espalhadas pelo estado e está com as inscrições abertas. Seja para iniciantes ou para profissionais procurando uma nova qualificação, aulas on-line ou presenciais, para quem deseja adquirir novas habilidades ou aprender por hobby, o Espaço Conexão Sesc já conta com mais de 30 mil alunos atendidos.

Fazem parte do portfolio dos cursos títulos como Formação para Youtubers; Canva; Edição de Vídeos; Planilhas para ambiente corporativo; Modelagem em 3D com Tinkercad; Robótica; Básico de Informática; Como vender pelas redes sociais; Lógica de programação; Criação de Jogos Digitais 2D; Excel Básico, Avançado e Completo; Criação de Animes; Desenvolvimento de Jogos; Introdução à Programação com Python; Design Gráfico são algumas das opções.

Os cursos oferecidos têm valores reduzidos e turmas de 12 alunos, sendo duas vagas gratuitas. As inscrições são abertas a toda a população e podem ser feitas no SAC de qualquer unidade do Sesc. Para concorrer às vagas gratuitas é necessário ser comerciário ou dependente de comerciário, estudante de escola pública e ter renda familiar de até três salários mínimos.

No site do Sesc PR está disponível a lista completa dos cursos para realização on-line e a programação presencial de cada unidade.

Silvia Bocchese de Lima/Asimp