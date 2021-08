Sesc PR oferta curso de Robótica em unidades de Curitiba, Londrina e União da Vitória

Curso pode ser realizado por crianças, adolescentes e adultos

A inclusão digital é um tema atual e necessário, os conhecimentos em informática são pré-requisitos relevantes para o preparo, inserção e manutenção profissional para o exercício da cidadania. O Sesc PR, por meio do Projeto Espaço Conexão, não está de fora deste contexto e oferta, em diversas unidades, o curso de Robótica.

As aulas pretendem instigar o interesse pela Robótica e os alunos aprendem a construir robôs utilizando o pensamento criativo, conceitos de mecânica, eletrônica e de programação. O curso de robótica é ofertado em Curitiba, no Sesc da Esquina e no Sesc Portão, no Sesc Londrina Centro e Sesc Londrina Norte e em União da Vitória.

As turmas em Curitiba são presenciais e as aulas estão sendo realizadas com público restrito. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 17 de agosto. As aulas serão ministradas aos sábados, de agosto a dezembro, das 9h20 às 12h40. Já está prevista uma turma para início das aulas em outubro.

Para saber mais informações e realizar a pré-inscrição, acesse https://www.sescpr.com.br/curso/robotica/.