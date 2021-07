Sesc PR promove encontros para discutir educação, saúde e geração de renda

Serão quatro encontros virtuais ao longo do segundo semestre deste ano. Em pauta temas atuais e relevantes a profissionais de educação, estudantes e público em geral

O Sesc Paraná inicia, no mês de julho, o projeto Sesc em Rede - uma série de quatro encontros on-line e com emissão de certificados aos participantes - com palestras nas áreas de educação, saúde e geração de renda.

O primeiro encontro terá como tema “As Possibilidades do Ensino Híbrido”, será realizado no dia 19 de julho, a partir das 14h, com o professor, psicólogo, mestre em Educação, escritor, palestrante, Marcos Meier, com transmissão pelo canal do Sesc PR no Youtube.

O convidado é uma das maiores autoridades brasileiras na Teoria da Mediação de Reuven Feuerstein - um modelo de aprendizagem que entende que medidor e mediado estão o tempo todo estabelecendo novas conexões em suas estruturas cognitivas e construindo vínculos.

Na palestra serão abordados temas relacionados ao uso da tecnologia, seus prós e contras, aprendizagem significava segundo Ausubel e Feuerstein, saúde emocional de alunos e professores, e a interação da família com a escola.

A programação é destinada a profissionais de educação e estudantes, mas aberta ao público em geral. Pelo site do Sesc PR é possível realizar gratuitamente a inscrição e emitir o certificado após cada encontro. O link de acesso ao download do certificado será divulgado no chat, durante a palestra e ficará disponível até duas horas depois do término da palestra.

Inscrições: https://www.sescpr.com.br/atividade/sesc-em-rede-19-07-2021-1400/

Transmissão: www.youtube.com/sesc_pr