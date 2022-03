Sesi abre inscrições para EJA na região Norte do Estado

Aulas são gratuitas e podem participar jovens e adultos a partir de 18 anos que queiram concluir o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio

As unidades no Sesi Paraná nas cidades de Londrina, Santo Antônio da Platina, Apucarana e Arapongas, na região Norte do estado, estão com inscrições abertas para turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) e Ensino Médio. Ao todo, são 1.525 vagas, sendo as aulas 100% gratuitas e sem taxa de inscrição.

As aulas acontecem 80% na modalidade a distância e 20% na modalidade presencial, que é um encontro semanal em formato presencial conectado, com aulas ao vivo por meio da plataforma Microsoft Teams.

A EJA do Sesi está organizada por disciplinas, cursadas uma de cada vez. Desta forma, os novos alunos podem ingressar quando uma nova disciplina estiver iniciando, permitindo várias oportunidades de entrada ao longo do ano. As aulas ao vivo acontecem em horários pré-determinados e dias específicos conforme calendário das unidades. O aluno pode escolher estudar no período matutino ou noturno.

Todos os alunos inscritos recebem um curso de Inclusão Digital para que possam aprender a navegar e realizar todas as atividades escolares obrigatórias disponíveis na plataforma de estudo, além de orientações para consulta sobre sua trajetória escolar e navegação no Portal do Aluno. Além disso, terão como benefício gratuitamente um chip de internet móvel para acesso às aulas e realização das atividades proposta na plataforma de estudo FiepDigital.

Pode participar qualquer pessoa a partir de 18 anos que ainda não tenha concluído o Ensino Fundamental II ou o Ensino Médio, desde que se enquadre em pelo menos um dos critérios de seleção do Portal da Transparência, seguindo as orientações da secretaria das unidades participantes.

