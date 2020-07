Sicredi União PR/SP doa computadores para estudantes da UEL

A agência SicrediBandeirantes da cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP, em Londrina, se une à Associação Médica para auxiliar os alunos dos cursos da área de saúde da Universidade Estadual de Londrina que, devido à falta de equipamentos, estão com dificuldades para acompanharem as atividades virtuais. As aulas presenciais estão suspensas desde março, quando tiveram início as orientações de distanciamento social para conter o avanço da pandemia causada pelo coronavírus.

Conecta -A cooperativa acaba de entregar dois computadores ao Centro Acadêmico de Medicina Samuel Barnsley Pessoa e outros três ao projeto Conecta, que arrecada equipamentos para os alunos dos seis cursos da área de Saúde.A assinatura do termo de doação ocorreu com a presença da gerente Regional Norte, Carla Sonoda e da presidente da Associação Médica de Londrina, Beatriz Tamura.

Valores - “Atender a esse pedido, que direciona equipamentos a alunos que precisam da ferramenta para sua formação, vem ao encontro de nossos valores. As cooperativas têm um papel importante na comunidade em que atua, interferindo positivamente e contribuindo para auxiliar no desenvolvimento local”, comentou a gerente da agência Bandeirantes, Suelen Lopes.

Parceria -A iniciativa de procurar apoio da Sicredi União PR/SP foi da AML, entidade associada da cooperativa e que possui, em sua estrutura, a Comissão Acadêmica, formada por alunos de Medicina da Universidade Estadual de Londrina e da PUC-PR.