Sinepe/PR encaminha ofício para retomada das aulas a Educação Infantil em 46 municípios do Paraná

Prefeitos e secretários de saúde dessas cidades, onde o sindicato possui escolas associadas, foram contatados ontem (27) para solicitação de retomada gradativa das aulas para essa faixa etária, seguindo as medidas necessárias

O Sinepe/PR segue em contato direto com os órgãos oficiais do Paraná para promover uma integração de medidas e debate junto ao setor. Nesta segunda-feira (27), um ofício foi protocolado a prefeitos e secretários de saúde de 46 municípios do estado, incluindo Curitiba, solicitando o retorno gradual da Educação Infantil, uma das mais afetadas durante os quatro meses de quarentena.

“O desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social já foi duramente afetado, e prolongar isso por tempo indeterminado é colocar em xeque a continuidade da educação delas não apenas em 2020, mas durante toda a vida”, diz Esther Cristina Pereira, presidente do Sinepe/PR, pontuando que a aula online não é indicada para crianças nessa idade, de 0 a 5 anos. “Vamos começar atender pelos pequenos, pois as mães que precisam trabalhar e estão deixando os filhos com vizinhas, mães crecheiras. Nesses locais, onde estão crianças de famílias diferentes, o risco é muito maior do que ficar na escola, que seguirá protocolos”, compara.

A Educação Infantil, como dever do Estado, é ofertada em instituições próprias — creches para crianças até três anos e pré-escolas para crianças de quatro e cinco anos — em jornada diurna de tempo parcial ou integral. Logo, trata-se também de uma forma de oferecer a muitos pais, que continuam prestando serviços essenciais durante a pandemia da Covid-19, uma forma de auxílio.

“Inicialmente, nossa proposta é que essa retomada seja gradual, priorizando os pais que prestem serviços essenciais. Todas as instituições associadas ao sindicato estão cientes das medidas que serão necessárias nesse retorno”, reforça Esther.

O ofício foi elaborado levando em consideração, também, o contexto nacional. Em capitais como Manaus (AM), o Ensino Infantil foi retomado nos últimos dias, assim como em alguns municípios do Rio de Janeiro. A tendência inevitável, na avaliação do Sinepe/PR, é que os órgãos oficiais tenham um posicionamento no Paraná para os próximos dias.

Os 46 municípios do Paraná que o Sinepe/PR protocolou o ofício foram: Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Candói, Carambeí, Cascavel, Castro, Chopinzinho, Colombo, Curitiba, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Guarapuava, Guaratuba, Ibema, Ivaiporã, Jesuítas, Joaquim Távora, Lapa, Laranjeiras do Sul, Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon, Palmas, Palmeira, Palotina, Paranaguá, Pato Branco, Pinhais, Pinhão, Pirai do Sul, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo e União da Vitória.

Asimp/Sinepe/PR