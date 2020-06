Submissão de artigos científicos para o ADM 2020 vai até agosto

Já está aberto o prazo para submissão de artigos científicos do ADM 2020. Até o dia 14/08 os pesquisadores poderão optar entre as 10 linhas temáticas para elaboração do trabalho.Nesse ano o Congresso Internacional de Administração acontece de 19 a 21 de outubro em formato online, em função da pandemia do coronavirus. Essa é a primeira vez que o evento não acontece presencialmente. De acordo com o comitê científico do ADM, semelhante às últimas edições, em 2020, o artigo poderá ser assinado por até cinco autores e escrito em português, inglês ou espanhol. “Como autor principal há um limite de cinco submissões distintas, mas na co-autoria está liberada a quantidade de trabalhos”, explica o professor Cesar Eduardo Abud Limas, presidente do comitê científico do ADM. O evento é uma promoção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, através do Departamento de Administração e apoio da ACIPG – Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, Programa Empreender e Sebrae.

As submissões são feitas pelo site oficial do evento (admpg.com.br). O valor das inscrições é de R$ 280 até a data limite das submissões. Alunos da UEPG pagam R$ 150. “No site do evento estão disponíveis todas as normas para a apresentação. Nesse ano, os artigos selecionados serão apresentados de forma remota, por meio da plataforma digital disponibilizada pelo evento”, ressalta o professor. A apresentação online terá duração de até 15 minutos, com cinco minutos para arguição.