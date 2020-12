Tamarana: Educação alerta sobre prazo para recurso em vestibular EAD

Prazo para recurso em vestibular para Administração Pública irá terminar nesta sexta-feira (11)

Está aberto até esta sexta-feira (11) o prazo para os candidatos do vestibular para Administração Pública ingressarem com recurso junto à Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) caso não tenham tido sua inscrição homologada.

Em edital publicado na segunda-feira (07), a Unicentro listou todas as inscrições homologadas e não homologadas (em Tamarana, são 12 inscritos nessa condição). O passo a passo para ingressar com o recurso pode ser conferido no próprio edital, que está disponível nesta página (https://bit.ly/editalrecursovestibularuab).

Dúvidas também são respondidas na Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes de Tamarana, nos telefones 3398-1990 ou 1991. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A graduação em Administração Pública será lecionada via Educação à Distância (Ead) e terá como ponto de apoio o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na cidade. A unidade fica nas dependências da Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo. As aulas estão previstas para começar em 2021.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT