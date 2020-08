Tamarana: Educação fará nova entrega de atividades nesta segunda-feira

Educação de Tamarana entrega novas atividades para casa nesta segunda-feira (03)

A Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes, através das três escolas e do CMEI do município, irá ofertar nesta segunda-feira (03) uma remessa nova de atividades para os estudantes continuarem a praticar em casa.

A entrega no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Criança Esperança será efetuada das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Já a Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida estará aberta das 8h30 às 12h e das 13h às 17h.

O conteúdo didático da Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo poderá ser retirado das 9h às 12h e das 13h às 17h.

A Escola Rural Municipal Enes Barbosa estará aberta das 8h30 até 12h. Educadores da unidade também irão levar o material para os alunos da Aldeia Água Branca, na Terra Indígena Apucaraninha.

As recomendações para buscar as atividades permanecem as mesmas. Deve estar presente somente um representante da família, sem as crianças. É necessário utilizar máscara sobre o nariz e a boca.

Quem não conseguir comparecer nesta segunda-feira pode procurar as unidades de ensino posteriormente. A Educação salienta que é fundamental que seja mantida a rotina de devolução dos conteúdos anteriores para correção. Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, a secretaria pode ser acionada nos telefones 3398-1990 e 1991.

A pasta ainda informa que uma possível retomada das aulas presenciais está condicionada à definição de protocolos de higiene e distanciamento social para o ambiente escolar por parte do governo do Paraná e da Secretaria municipal de Saúde. Por ora, a Educação irá prosseguir com a estratégia de fornecer o material a cada duas semanas, além de prestar auxílio aos estudantes por meio do contato constante realizado pelos professores em meios como o WhatsApp.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp