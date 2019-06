​​​​​​​Tamarana tem 20 vagas em especialização gratuita da Unicentro

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná oferta um curso de especialização gratuito na modalidade a distância no polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) Tamarana.

Os interessados devem se inscrever até 10 de julho de 2019 somente pelo site. A oportunidade é para Gestão Pública Municipal, com 20 vagas.

A seleção dos alunos da pós-graduação é composta por análise curricular que segue critérios descritos no edital: além de formação em nível superior, maior tempo de atuação no setor público. Em caso de empate, maior tempo de atuação no terceiro setor.

O curso é realizado na modalidade EaD, contando com algumas atividades presenciais no polo. O processo seletivo é organizado pelo Núcleo de Educação a Distância da Unicentro em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Scheyla Horst/Asim

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná oferta um curso de especialização gratuito na modalidade a distância no polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) Tamarana.

Os interessados devem se inscrever até 10 de julho de 2019 somente pelo site. A oportunidade é para Gestão Pública Municipal, com 20 vagas.

A seleção dos alunos da pós-graduação é composta por análise curricular que segue critérios descritos no edital: além de formação em nível superior, maior tempo de atuação no setor público. Em caso de empate, maior tempo de atuação no terceiro setor.

O curso é realizado na modalidade EaD, contando com algumas atividades presenciais no polo. O processo seletivo é organizado pelo Núcleo de Educação a Distância da Unicentro em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Scheyla Horst/Asimp