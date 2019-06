Tamarana tem 20 vagas para especialização gratuita em gestão pública municipal

Estão abertas até 10 de julho as inscrições no processo seletivo para a especialização em gestão pública municipal ofertada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Tamarana.

Ministrada na modalidade à distância, a pós-graduação é de graça e conta com 20 vagas para Tamarana. Para concorrer, basta ser graduado em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. As inscrições são feitas exclusivamente por esta página (https://ead.unicentro.br), que também disponibiliza o edital completo da iniciativa.

O primeiro critério de classificação leva em conta o tempo de trabalho do candidato junto ao setor público. Em seguida, vem o período de atuação na iniciativa privada.

Detalhes como a grade curricular da especialização em gestão pública municipal podem ser conferidos neste endereço eletrônico (https://ead.unicentro.br/pos-graduacao/gestao-publica-municipal).