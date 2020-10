Tamarana: Vestibular EAD tem novo prazo para inscrições

Prorrogadas até 05 de novembro as inscrições no vestibular para Administração Pública

Quem ainda não se inscreveu no vestibular para Administração Pública da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) ganhou mais tempo para reunir documentos e, sem a necessidade de fazer prova, participar do processo seletivo. O novo prazo é 05 de novembro.

A prorrogação contempla todos os cursos ofertados pelo Vestibular 2020 em Educação à Distância (Ead) da Universidade Virtual do Paraná (UVPR). Para ingressar no certame, basta entrar nesta página (https://bit.ly/vestibularuvpr2020), fazer o cadastro e enviar o histórico escolar do ensino médio.

A inscrição tem o valor de R$ 80 e a seleção será feita com base na média de notas do histórico escolar. A oportunidade é para a comunidade em geral.

A graduação em Administração Pública oferece 30 vagas para o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Tamarana. Quem tem dúvidas sobre a iniciativa pode acionar a Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes pelo telefone 3398-1990. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT