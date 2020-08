TCS firma parceria com Secretaria Municipal de Educação de Londrina para fornecer tecnologia de ensino à distância para escolas públicas

A iniciativa ajudará as instituições de ensino a dar continuidade ao processo educacional após o fechamento de escolas e universidades em todo o mundo por conta da pandemia de Covid-19

A Tata Consultancy Services (TCS) anuncia parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Londrina para disponibilizar acesso à sua plataforma interativa de salas de aula virtuais, TCS iON Digital Glass Room, às instituições de ensino da região até março de 2021. A iniciativa começará com a implementação da solução para alunos e professores da Escola Municipal Carlos Dietz, em Londrina, que passará por uma fase de testes com 315 alunos de 5 a 11 anos e, posteriormente, deverá alcançar outras escolas e estudantes da cidade.

À medida que o mundo conduz seus negócios respeitando o distanciamento social e o bloqueio de muitos serviços, a educação pública, em especial, vive um momento de muitas incertezas. Agora, e a médio prazo, instituições precisam se concentrar nos imperativos mais urgentes de garantir resiliência e adaptabilidade nestes tempos difíceis. Para a TCS, está claro que é preciso se preparar para um novo normal e, por meio desta parceria, está disposta a auxiliar a Secretaria Municipal da Educação de Londrina em sua jornada rumo à transformação digital.

Com o uso dessa plataforma, educadores e alunos poderão se conectar a um ambiente virtual de maneira segura, transferindo as salas de aula para salas digitais interativas (glass rooms). A TCS iON Digital Glass Room é uma plataforma segura de gerenciamento educacional para instituições de todos os tipos, de escolas a universidades. A solução permite que educadores interajam com alunos em tempo real e compartilhem lições, vídeos, planilhas, tarefas e avaliações por meio de métodos colaborativos, como pesquisas, discussões, questionários e outras ferramentas. Além disso, garante aos professores a capacidade de monitorar cada turma, acompanhar o progresso dos alunos e realizar dinâmicas para incentivar a participação.

O contrato de parceria foi assinado no último dia 12 de agosto no gabinete da Secretária Municipal de Educação de Londrina, Maria Tereza Paschoal de Moraes. A cerimônia também contou com a presença de Parameswaram Ramani, Head do Delivery Center da TCS em Londrina, Ricardo Bossotto, Delivery Manager na TCS Londrina, Hylceya Ferreira, gerente responsável pelo projeto na Secretaria de Educação de Londrina, Fabian Bordon Trelha, Diretor de desenvolvimento de negócios na CODEL e Vania Santos, Diretora da Escola Municipal Carlos Dietz.

“Nunca imaginamos que um dia escolas e universidades em todo o mundo estariam fechadas por conta de uma pandemia. Apesar disso, na TCS já estávamos preparados para auxiliar clientes nesta transição do offline para o online e, por isso, neste momento, nosso maior desejo é conseguir capacitar instituições educacionais e ajudá-las a adotar um modelo virtual para que os processos de aprendizagem dos alunos continuem, por meio de nossa plataforma”, pontua Tushar Parikh, Country Head para o Brasil e BFSI Head Latam, na TCS. “Entendemos a dificuldade do acesso à tecnologia nas escolas e estamos muito honrados em poder oferecer TCS iON Digital Glass Room às escolas e estudantes de Londrina em um momento de adaptação a um novo modelo de estudos, que exige resiliência, adaptabilidade e foco nos propósitos a serem alcançados”.

“Na TCS, temos como prioridade o investimento em educação e na capacitação de talentos locais por meio de parcerias com universidades e centros de ensino, como a PUC Paraná, a IFPR e o SENAI. Esta parceria com a Secretaria de Educação de Londrina é sem dúvida mais um passo muito importante que damos no nosso compromisso com a educação no país. A iniciativa vai começar na Escola Municipal Carlos Dietz e ofereceremos capacitação e acesso sem custo às escolas do município e seus alunos até março de 2021”, comenta Parameswaran Ramani, Head do Delivery Center da TCS em Londrina. “Esperamos que as escolas da região possam dar continuidade ao processo educacional neste período difícil que estamos enfrentando por conta da pandemia de Covid-19”.

“As escolas estão fechadas desde o final de março, o que causou uma disrupção muito grande em todo o sistema educacional. Estávamos há muito tempo adiando a inovação e tecnologia nas salas de aula e, de repente, tivemos que nos transformar”, comenta Maria Tereza Paschoal de Moraes, Secretária de Educação do Município de Londrina, no Paraná. “A TCS mais uma vez contribui com Londrina trazendo a oportunidade de utilizarmos esta plataforma para nos reinventar. Após 150 dias, conseguimos capacitar professores, pais e alunos que atestam que a ferramenta é bastante acessível e torna seu dia a dia muito mais organizado do que era quando utilizavam as redes sociais. Agradecemos muito a TCS por esta oportunidade que, provavelmente, será estendida a todas as escolas do município de Londrina em breve”.

“A pandemia do novo coronavírus trouxe às escolas a necessidade de se reinventar, porém, até o momento, ainda não havia nenhum planejamento sobre educação remota. Na Escola Municipal Carlos Dietz, nossa realidade não é diferente das inúmeras escolas que precisam de suporte tecnológico para dar continuidade à aprendizagem de modo prático e eficaz, então, foi com imensa alegria que recebemos a notícia da escolha da nossa escola para o projeto piloto”, comenta Vania Santos, Diretora da Escola Municipal Carlos Dietz em Londrina. “A plataforma TCS iON Digital Glass Room irá proporcionar a inserção e participação de todos os nossos alunos na sala de aula virtual, com várias ferramentas para diversificar as aulas, oferecendo praticidade e com recursos para gerar maior envolvimento e participação dos alunos, além da diversidade de materiais e suporte pedagógico”.

Outras escolas e organizações de ensino superior interessadas podem se inscrever na plataforma por meio do site https://learning.tcsionhub.uk/organisation/intl-glass-room.

Asimp/TCS