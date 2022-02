Torneio Regional de Robótica desafia estudantes na criação de projetos ligados ao transporte e logística

Inscrições para a etapa regional do desafio de robótica FIRST LEGO League Challenge (FLL) podem ser realizadas até o dia 26 de fevereiro

Jovens estudantes, de 9 a 16 anos, de escolas públicas e particulares de todo o Paraná, que gostam de desenvolver projetos de robótica, tem até o dia 26 de fevereiro para se inscrever na 9ª edição da etapa estadual do Torneio de Robótica FIRST LEGO League Challenge (FLL), programada para acontecer de 15 a 17 de março, em Curitiba, no Campus da Indústria do Sistema Fiep.

“O torneio de robótica, que estimula e desafia jovens a buscarem soluções para problemas da sociedade moderna, é um programa internacional. Por meio dele, esses jovens desenvolvem diversas habilidades comportamentais como trabalho em equipe e liderança, criam seus projetos de inovação, constroem robôs, aprendem sobre programação e tudo isso de forma divertida e na prática”, diz Jacielle Feltrin Vila Verde Ribeiro, Gerente de Educação e Negócios do Sistema Fiep.

Batizada de Cargo Connect, a temporada 2021/2022 da FLL vai desafiar os alunos a pensarem soluções viáveis para o futuro do transporte de cargas e logística. Aplicando conceitos das áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math), os participantes devem construir e programar robôs para completar missões pré-definidas dentro da arena de competições.

“Este ano a temática traz à tona um desafio voltado à questão do transporte e logística e é uma excelente oportunidade para pensar em soluções que contribuam para promover cada vez mais a sustentabilidade, a organização das cidades e o avanço da indústria brasileira”, acrescenta Jacielle.

A etapa estadual da FLL, que em edições anteriores à pandemia de Covid-19 já reuniu mais de 500 estudantes de diversas cidades do estado, está programada para acontecer de 15 a 17 de março, em Curitiba, no Campus da Indústria do Sistema Fiep.

As equipes vencedoras garantem vaga para a Etapa Nacional – Festival Sesi de Robótica, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de maio, na Bienal de São Paulo (SP).

Para participar da etapa estadual da FIRST LEGO League Challenge (FLL), os interessados devem realizar a inscrição até o dia 26 de fevereiro no site: portaldaindustria.com.br/sesi/canais/torneio-de-robotica.

Como funciona a FIRST LEGO League Challenge (FLL)

Os jovens, orientados por dois técnicos adultos, precisam trabalhar em sintonia tendo como base valores como respeito, ganho mútuo e competição amigável. Seguindo regras feitas especificamente para a temporada, eles constroem robôs baseados na tecnologia LEGO Mindstorm, que devem ser programados para cumprir uma série de missões.

Para participar, os times devem ter de dois a dez integrantes, que podem estar associados a uma escola (pública ou particular), um clube, uma organização ou simplesmente ser formado por um grupo de amigos. O Sesi recomenda o número mínimo de quatro competidores por equipe.

Juízes voluntários

As inscrições para juízes também estão abertas. Pessoas que desejam se candidatar ao papel devem se inscrever no site: portaldaindustria.com.br/sesi/canais/torneio-de-robotica.

O candidato a juiz deve ter idade igual ou superior a 18 anos e pode ter formação em qualquer área do conhecimento. O Sesi orienta que o juiz e inscreva em sua região de residência.

Os juízes selecionados para o torneio de robótica devem realizar, obrigatoriamente, um curso de capacitação ofertada gratuitamente pela rede. A formação é realizada 100% online, por meio da universidade corporativa Sesi/Senai.

Andressa Ferrarini Galeb/Asimp