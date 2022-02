Tour de Direito na UniFil mostra oportunidades nas carreiras jurídicas

A UniFil realiza o Tour de Direito nesta quarta-feira (dia 16) para mostrar a estrutura da graduação, as diversas opções de atuação profissional e as possibilidades de ascensão no meio acadêmico e no mercado de trabalho. O coordenador do curso de Direito, professor doutor Osmar Vieira, vai receber os participantes da atividade para trocar ideias e orientar sobre as oportunidades.

Na área pública, graduados em Direito podem prestar concursos para Magistratura, Ministério Público, Procuradorias, Defensoria, Diplomacia, Polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária e Científica, docência e mais funções na estrutura do Estado. No setor privado, as opções são advocacia, consultoria, assessoria parlamentar, gestão de negócios e outras iniciativas empresariais.

"As carreiras no Direito são apaixonantes e sempre trazem novos desafios", comenta o professor Osmar Vieira. Ele explica que advogado tem perspectivas de atuar nas várias especialidades, como Civil, Penal, Constitucional, Comercial, Trabalhista, Tributária, Defesa do Consumidor, Ambiental, Agronegócio e Cibernética, entre outras. "O curso de Direito da UniFil é um dos que mais aprova no exame da OAB em todo o Paraná", destaca.

Os alunos têm à disposição biblioteca com acervo atualizado e acesso às principais publicações jurídicas, professores com experiência acadêmica e de mercado, participação em congressos nacionais e internacionais, projetos de extensão e de iniciação científica, vagas de estágio remunerado e o Núcleo de Prática Jurídica. "Profissionais formados na UniFil são requisitados pelos principais escritórios de advocacia e se destacam em processos de seleção", diz o coordenador Osmar Vieira.

A participação no Tour de Direito é gratuita. Inscrição no site unifil.apprbs.com.br/tourDireito