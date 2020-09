Trabalho em escola municipal de Londrina é apresentado em projeto do governo da Bahia

Na ocasião a gestora da Escola Municipal Zumbi dos Palmares fará um relato sobre as práticas pedagógicas da unidade, junto à comunidade local

A Escola Municipal Zumbi dos Palmares irá participar, nesta sexta-feira (2), das 8h30 às 12h30, do Projeto Integrado na Educação Básica, do Governo Estadual da Bahia. Na oportunidade a gestora da Secretaria Municipal de Educação no local, Marlene Valadão, irá realizar um relato ao vivo sobre o histórico da escola no trabalho junto à comunidade local.

O objetivo da iniciativa é promover uma espécie de plano de Educação Básica para 21 municípios da Bahia, que será implantado somente em 2021. Para isto o projeto está ouvindo relatos de instituições de ensino, de todo o Brasil, com boas relações e práticas pedagógico-sociais.

Até o momento dois encontros já aconteceram, através da plataforma Google Meet. O primeiro teve a participação de representantes dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), de São Paulo (SP), enquanto o outro contou com a presença do reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), de Jacarezinho (PR).

Todas as reuniões são restritas à diretores de escolas, municipais e estaduais, reitores de universidades e representantes da Secretaria de Educação, do Estado da Bahia. Cada evento conta com a participação de, aproximadamente, 150 pessoas.

Dentre os assuntos que serão relatados, nesta sexta-feira (2), pela gestora da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, estão: histórico da unidade; Escola de Pais; terapia comunitária; formações de professores; práticas pedagógicas diferenciadas; Semana da Família; e o Projeto Craque da Escola. “Como nós realizamos um trabalho de escola aberta à comunidade, fomos convidados para participar deste projeto. Na ocasião vou falar, principalmente, da relação da escola com as famílias. Isto é muito importante, pois faz com que os alunos estejam cada vez mais presentes. A participação da comunidade nas atividades acadêmicas promove uma melhoria na qualidade de ensino. Hoje nós fazemos um trabalho integrado e compreendemos a real situação em que os nossos alunos vivem”, explicou Valadão.

Ao todo a Escola Municipal Zumbi dos Palmares conta com 874 alunos, divididos em 40 turmas de Educação Infantil e Fundamental e 3 de Educação para Jovens e Adultos (EJA). A unidade escolar fica localizada na Rodovia João Alves da Rocha Loures, 3655, na região sul de Londrina.

