UAB Londrina divulga vagas para curso de graduação em Pedagogia

As nove vagas são ofertadas para portadores de diploma de cursos superior; inscrições devem ser feitas até dia 29 de abril

O Polo Londrina da Universidade Aberta do Brasil divulga as vagas oferecidas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste em cursos gratuitos de nível Superior para pessoas portadoras de diploma. Os cursos de graduação serão na modalidade Educação à Distância (EAD) com 262 vagas para diferentes polos no Paraná. Pela UAB Londrina, são oferecidas nove vagas para Licenciatura em Pedagogia.

Também há vagas para os cursos de Bacharelado em Administração Pública, Licenciatura em Letras Português, Literaturas de Língua Portuguesa. Porém, estas graduações EAD são ofertadas em outros polos da UAB no estado. O edital completo, com todas os polos e vagas, pode ser acessado aqui.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (29), pelo site www.unicentro.br/protocolo, mediante uma taxa de R$ 50. Para participar desta seleção, o candidato deve ter concluído curso superior e ter diploma para comprovação. Serão considerados, para fins de classificação e preenchimento das vagas, os seguintes critérios: maior quantidade de disciplinas aproveitadas e, em caso de empate, maior idade.

O resultado com edital de convocação para matrícula será divulgado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, até o dia 20 de maio. E como os cursos já estão em andamento, os convocados vão iniciar suas atividades acadêmicas logo após a matrícula. O polo da UAB Londrina fica sediado na Rua Rudolf Keilhold, 173, Conjunto Semíramis.

De acordo com a coordenadora do polo da UAB em Londrina, Joice Baldassarre, embora o curso seja na modalidade EAD os graduandos precisam comparecer nos polos presencialmente para a realização de provas, atividades, seminários e apresentação de trabalhos.

Baldassare acrescentou que a UAB tem se destacado no Brasil, por levar cursos gratuitos e de qualidade, chancelados por universidades estaduais e federais, na modalidade EAD – em especial à população que enfrenta mais dificuldades para ingressar em uma formação presencial. “A UAB Londrina já formou mais de 1.600 alunos em graduação e especialização, o que consolida sua participação na educação do município. Atualmente, o polo tem a oferta do curso de Pedagogia pela Unicentro e, entre 2023 e 2024, teremos mais duas turmas. Necessário ressaltar que o curso de Pedagogia é o mais procurado em todo o Brasil e poder ofertá-lo é um privilégio, o que aumenta a importância das pessoas se inscreverem nesse edital”, complementou.

O polo da UAB em Londrina é resultado de um convênio firmado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).