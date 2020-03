UEL abre inscrições para 205 vagas remanescentes do Vestibular 2020

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL divulgou nesta terça-feira (10) o edital de Vagas Remanescentes do Vestibular 2020. São oferecidas 205 vagas em 14 cursos de graduação direcionadas a estudantes com Ensino Médio Completo, que tenham feito as provas do último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira o Edital PROGRAD/COPS nº 010/2020.

A classificação dos inscritos será feita de acordo com o desempenho no Enem. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 15 de março, no site da COPS. As inscrições custam R$ 50,00. Candidatos que prestaram o Vestibular 2020 da UEL estão isentos do pagamento.

De acordo com o Edital, podem concorrer às vagas remanescentes todos os estudantes que fizeram o ENEM, com nota igual ou superior a 400 pontos. O resultado (1ª convocação) será divulgado no próximo dia 20 de março, a partir do meio dia, também no site da Cops. A 2ª convocação está prevista para o dia 24 de março, a partir das 17 horas.

Cursos - As vagas remanescentes são oferecidas para os seguintes cursos: Arquivologia, Biblioteconomia, Física (bacharelado e licenciatura), Química (bacharelado e licenciatura), Geografia (noturno), Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Português (noturno e vespertino), Matemática (bacharelado e licenciatura) e Zootecnia.