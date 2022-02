UEL abre inscrições para estudantes especiais em 28 programas de pós-graduação

Vagas são para cursos de mestrado e doutorado pertencentes a oito Centros de Estudos, nas várias áreas do conhecimento. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou a abertura de inscrições para estudantes especiais em 28 Programas de pós-graduação/Stricto sensu. As vagas são para cursos de mestrado e doutorado pertencentes a oito Centros de Estudos, nas várias áreas do conhecimento. As inscrições podem ser feitas exclusivamente na página da PROPPG.

De acordo com o Edital nº 002/2022, as inscrições custam R$ 162,00. O resultado da seleção será divulgado dia 24 de fevereiro, a partir das 16 horas, na página de cada Programa de Pós-Graduação/Stricto sensu e na página da PROPPG. As aulas têm início no primeiro período letivo de 2022.

Estudantes interessados em ingressar na pós-graduação como aluno especial deverão observar o Edital específico do Programa de pós-graduação de seu interesse. O documento traz todas as informações importantes como período de inscrição, total de vagas por disciplina, documentos necessários, período e critérios de seleção e data de divulgação do resultado.

Cada programa tem autonomia para realizar o processo de seleção dos candidatos a aluno especial, bem como definir critérios para preenchimento das vagas.

Matrícula

Conforme informações contidas no Edital, a matrícula será realizada via Internet diretamente no Portal do Estudante de Pós-graduação. O candidato aprovado e classificado terá que se cadastrar previamente para acessar o portal e efetivar a matrícula.

Confira abaixo a relação completa dos programas de pós-graduação com oferta de vagas:

CCA

Mestrado e Doutorado em Ciência de Alimentos

CCB

Mestrado e Doutorado em Análise do Comportamento

Mestrado e Doutorado em Microbiologia

Mestrado em Psicologia

CCS

Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde

Mestrado e Doutorado em Fisiopatologia Clínica e Laboratorial

CCE

Mestrado em Ciência da Computação

Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática

Mestrado e Doutorado em Física

Mestrado e Doutorado em Geografia

Mestrado em Matemática Aplicada e Computacional

Mestrado e Doutorado em Química

CECA

Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação

Mestrado em Comunicação

Mestrado e Doutorado em Educação

CESA

Mestrado em Administração

Mestrado e Doutorado em Direito Negocial

Mestrado em Economia Regional

Mestrado e Doutorado Serviço Social e Política Social

CLCH

Mestrado e Doutorado em Estudos da Linguagem

Mestrado e Doutorado em Filosofia

Mestrado em História Social

Mestrado e Doutorado em Letras

Mestrado e Doutorado em Sociologia

CTU

Mestrado e Doutorado em Arquitetura e Urbanismo/Programa de Pós-Graduação Associado UEL/UEM

Mestrado e Doutorado em Engenharia Civil

Doutorado em Engenharia Elétrica/Programa de Pós-Graduação Associado UEL/UTFPR-Cornélio Procópio

Mestrado em Engenharia Elétrica

AEN