UEL abre inscrições para o programa nacional de Mestrado Profissional em Química

O Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (Profqui) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2022. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma das 17 instituições de todo Brasil que ofertam vagas para o curso de pós-graduação, voltado para professores de Química que atuam na Educação Básica.

Interessados podem se inscrever até 30 de outubro na página do Profqui. Das 244 vagas ofertadas nacionalmente, 10 pertencem à UEL.

O curso é semipresencial, mas devido à pandemia será ministrado em formato remoto. Pela UEL, a coordenação é do professor Marcelo Cirino, do Departamento de Química, do Centro de Ciências Exatas (CCE).

Seleção

De acordo com o Edital Profqui, os candidatos inscritos deverão realizar o Exame Nacional de Acesso, marcado para 28 de novembro, das 10h às 13h. A prova será em formato remoto no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O resultado final será divulgado até 17 de dezembro.

O início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2022, conforme o calendário de pós-graduação da UEL, que será divulgado em breve.

PROFQUI

É um dos Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (Proeb), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A iniciativa é coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com a Sociedade Brasileira de Química (SBQ).

