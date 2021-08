UEL abre inscrições para processo seletivo do Paranaeducação

Serão selecionados candidatos para as áreas de Engenharia e Arquitetura. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou na sexta-feira (6) a abertura das inscrições para o processo seletivo do Paranaeducação, serviço social ligado ao Sistema Estadual de Educação. Serão selecionados candidatos para as áreas de Engenharia e Arquitetura. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto, no site da Cops/UEL, responsável pelo processo.

As provas serão realizadas no dia 17 de outubro deste ano, com início às 14 horas, em Curitiba. Os locais serão divulgados por meio do Cartão Informativo, que será disponibilizado no dia 8 de outubro pela COPS. Todas informações sobre a seleção estão no Edital nº 01/2021-PREDUC.

São disponibilizadas vagas para engenheiro cartográfico e engenheiro eletricista, com contratação imediata, e para arquiteto e engenheiro civil, para formação de cadastro de reserva. Os salários são de R$ 7.920,00 para 40 horas de trabalho semanais.

Seleção

O processo seletivo consiste na avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além da Prova de Títulos (classificatória). Também será realizada Avaliação Médica, de caráter eliminatório, sendo esta etapa de responsabilidade do Paranaeducação.

Resultado

O resultado final será divulgado por meio de Edital, às 17 horas do dia 29 de novembro de 2021, também no site da Cops e publicado no Diário Oficial do Estado. O processo seletivo do Paranaeducação tem validade de dois anos a partir da data de publicação do resultado.

AEN