UEL adota cadastramento prévio para maior proteção de dados dos candidatos

Antes, as informações eram acessadas apenas com o número do CPF. Agora, para o cadastro, é necessário anexar uma foto do RG e definir uma senha. Medida segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e visa proteger as informações e dados pessoais dos vestibulandos.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL divulga novo procedimento que trará mais segurança aos dados dos candidatos a partir do Vestibular 2022. Durante as inscrições, que começam no próximo dia 20, no site Cops, eles deverão fazer um cadastramento prévio com login e senha. A medida segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e visa proteger as informações e dados pessoais dos vestibulandos.

Para o cadastro, o candidato deverá anexar uma foto da carteira de identidade e definir uma senha de acesso. “Se não fizer isso, não consegue fazer a inscrição”, alerta a coordenadora da Cops, Sandra Regina Garcia.

​Em anos anteriores, as informações eram acessadas apenas com o número do CPF. A diferença agora é a obrigatoriedade do login para acessar as informações pessoais como, por exemplo, o Cartão de Inscrição, que contém os locais e sala de prova, horário da prova, curso pretendido, entre outras informações úteis.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular 2022 começam em 20 de setembro, a partir das 17 horas, e seguem abertas até as 23h59 do dia 3 de novembro. Este ano serão ofertadas 2.509 vagas, em 52 cursos de graduação. O preço público definido é de R$ 140,00, conforme a Resolução CEPE nº 045/2021.

O Manual do Candidato, outro importante documento de consulta, será divulgado no próximo dia 16, durante a 9ª Feira das Profissões da UEL, que ocorre pela primeira vez em formato virtual. A prova do Vestibular UEL 2022 está marcada para 6 de março de 2022, com aplicação em Londrina, e segue o mesmo formato da edição passada. Mais informações no site da Cops.

AEN