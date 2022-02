UEL: Confira lista de Habilitados da Modalidade I

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL (FAUEL) acaba de divulgar o Resultado Final da Fase de Habilitação da MODALIDADE I (Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual (EI)) do Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo/ Lei Aldir Blanc.

A publicação traz também o resultado dos Recursos da fase de Habilitação Documental e as inscrições Habilitadas e Inabilitadas. A lista completa está aqui: https://fauel.org.br/

Caso a sua macrorregião tenha número de inscrições habilitadas ultrapassado a quantidade de bolsas disponíveis, serão realizados Sorteios Públicos da

Modalidade I de forma virtual, com transmissão ao vivo e de livre acesso, no dia 17 de fevereiro a partir das 9h, através do link: https://www.youtube.com/channel/UCRzhjfRNtBhJ4SU1Zj3xDfw

Após os sorteios, os dados serão conferidos pela plataforma do Dataprev. O Programa Bolsa Cultural Paraná Criativo faz parte do Projeto de Extensão “Cadeia Produtiva da Cultura: economia criativa e solidária”, com assessoria do Projeto integrado PROPOCULT – Projeto Integrado de Política e Ação Culturais: interfaces entre Universidade e Movimentos Culturais de Londrina - e da Casa de Cultura da UEL.

Emilia Miyazaki/Asimp