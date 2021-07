UEL debate perspectivas do ensino remoto com professores e servidores

O evento, que teve sua primeira edição em 2020, vai fazer um balanço das atividades remotas adotadas pela Universidade no último ano, desde a aprovação do ensino remoto emergencial por conta da pandemia.

Os professores e servidores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) já podem se inscrever para a 2ª edição do Virtuel, que neste ano será nos dias 21 e 22 (quarta e quinta-feira) e tem como tema “Avaliando o presente, planejando o futuro”. O evento, que teve sua primeira edição em 2020, vai fazer um balanço das atividades remotas adotadas pela universidade no último ano, desde a aprovação do ensino remoto emergencial por conta da pandemia. Na programação, os convidados podem conferir palestras, apresentações de casos de sucesso do ensino emergencial remoto e um minicurso sobre planejamento de aulas online.

O evento é promovido pelo Núcleo de Educação à Distância (NEAD), do Laboratório de Tecnologia Educacional (Labted) da UEL. Segundo o diretor do laboratório, Pedro Paulo Ayrosa, foi possível observar, em um ano de pandemia e ensino remoto, algumas experiências exitosas. “Isso não significa, porém, que foi um sucesso absoluto (o ensino remoto). Temos muito a aperfeiçoar, mas vamos exaltar as práticas que deram certo”, disse.

Nesse sentido, o evento terá um período reservado para a mostra de experiências práticas dentro da programação que traz a mesa “Boas práticas de ensino remoto”. É o caso das atividades práticas feitas pela professora Karina Flaiban, do Departamento de Medicina Veterinária, do Centro de Ciências Agrárias (CCA). “Foi um trabalho prático. A professora enviou os kits para os estudantes, em casa, que fizeram a atividade remotamente”, disse.

Inscrições

As inscrições para o 2º Virtuel são gratuitas e estão abertas até esta segunda-feira (19), por meio do site da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) – Virtuel/PRORH. O encontro é classificado como treinamento para professores e servidores. A participação é aberta às comunidades interna e externa, mas somente professores e servidores da universidade têm direito a certificado mediante inscrição.

Programação

O 2º Virtuel será aberto na quarta-feira (21) com uma palestra sobre saúde mental, com a professora Ana Cristina Amado, da UEL e Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Depois, o evento prossegue com uma mesa sobre promoção de eventos virtuais. Na parte da tarde, o encontro segue com a palestra “O que aprendemos com o ensino remoto?”, com a professora Diene de Mello, do Departamento de Educação, do Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca). Na tarde do dia 21, prossegue com as mesas de “Boas práticas de ensino remoto”.

Para o segundo dia de evento, um dos destaques é o minicurso sobre preparação de aulas remotas, que será ministrado pelo professor Paulo Sérgio Negri. Segundo Ayrosa, o minicurso é voltado principalmente a professores bacharéis. “Avaliamos que é importante inserir esses bacharéis que dão aulas no ensino superior nas discussões sobre metodologia, planejamento e procedimentos de avaliação estudantil”.

AEN