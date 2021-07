UEL divulga 2ª convocação e lista de espera do Vestibular 2021 nesta terça-feira

O prazo para pré-matrícula dos convocados começa no mesmo dia (13) e segue até 15 de julho, às 23h59min, exclusivamente no Portal do Estudante.

Será divulgada nesta terça-feira (13), ao meio-dia, no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), a relação dos classificados na 2ª convocação do Vestibular 2021 da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O prazo para pré-matrícula dos convocados segue até 15 de julho, às 23h59min, exclusivamente no Portal do Estudante.

Ontem (12) a COPS disponibilizou a lista dos candidatos que declararam interesse na Lista de Espera do Vestibular.

A efetivação da pré-matrícula é obrigatória e deve ser feita pelo sistema. Não há necessidade de enviar documento por correio. O prazo para encaminhar a documentação de matrícula à Pró-reitoria de Graduação (Prograd) segue conforme instruções contidas no sistema. A equipe de matrícula vai avaliar os documentos.

3ª Convocação

A publicação dos classificados em 3ª convocação sai dia 20 de julho, ao meio-dia, também no site da COPS. Demais datas de convocações e prazos para as respectivas pré-matrículas também estão no site da coordenadoria.

Vestibular 2021

Já foram 2.289 convocados pela UEL. Segundo pesquisa de origem, os estudantes paranaenses aprovados somam 1.888 e os paulistas 370, segundo maior índice. O Vestibular 2021 ocorreu em 30 de maio e mobilizou mais de 16 mil candidatos de todo o Brasil. O ano letivo começa em 2 de agosto.

