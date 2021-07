UEL divulga 3ª convocação do Vestibular 2021 nesta terça-feira

O prazo para pré-matrícula dos convocados começa no mesmo dia, às 14 horas, e segue até quinta-feira, dia 22, às 23h59min, exclusivamente no Portal do Estudante de Graduação.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL disponibiliza nesta terça-feira (20), ao meio-dia, a lista dos classificados na 3ª convocação do Vestibular 2021. O prazo para pré-matrícula dos convocados começa no mesmo dia, às 14 horas, e segue até quinta-feira, dia 22, às 23h59min, exclusivamente no Portal do Estudante de Graduação.

A efetivação da pré-matrícula é obrigatória e deve ser feita pelo sistema, sem necessidade de enviar documento por correio, nem por SEDEX. O candidato deve ficar atento para o envio de documentos em meio digital à Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD). Entre os documentos estão CPF ou comprovante de situação cadastral emitido no site da Receita Federal.

A última lista de classificados no Vestibular 2021 saiu semana passada. A 2ª convocação trouxe lista com o total de 248 convocados. A publicação dos classificados em 4ª convocação sai na próxima semana, dia 27 de julho, também ao meio-dia, no site da COPS.

Confira demais datas de convocações e prazos para as respectivas pré-matrículas no site da COPS.

AEN