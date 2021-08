UEL divulga edital de seleção para 88 vagas em residências médicas

A inscrição para a seleção pública é destinada aos portadores de diploma de médico, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ou a alunos no último ano do curso de graduação em Medicina, que comprovem a conclusão do curso até a data da matrícula.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) publicou o Edital referente à seleção pública para o suprimento de vagas para médicos residentes do 1º ano e áreas de atuação dos Programas de Residência Médica (PRM), oferecidos pelo Hospital Universitário (HU/UEL) para o primeiro semestre de 2022. Os cursos de RM são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e têm características de pós-graduação, sob a forma de treinamento em serviço, em regime de 60 horas semanais.

A inscrição para a seleção pública é destinada aos portadores de diploma de médico, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ou a alunos no último ano do curso de graduação em Medicina, que comprovem a conclusão do curso até a data da matrícula.

Com duas exceções (Clínica Médica e Neurocirurgia), as RM de acesso direto têm duração de três anos. São mais de 60 vagas nas seguintes áreas: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Dermatologia, Infectologia, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, Neurologia, Obstetrícia e Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria e Psiquiatria.

Já as áreas de Cardiologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Vascular, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Reumatologia e Urologia, com 13 vagas no total, e dois anos de duração, exigem pré-requisitos. As áreas de atuação são: Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Ecografia Vascular com Doppler, Infectologia Pediátrica, Medicina Intensiva Pediátrica, Neonatologia e Transplante de Córnea. São 10 vagas no total e a duração é de um ou doi anos, conforme o curso.

Inscrições

O edital prevê casos de isenção do pagamento da inscrição. O pedido poderá ser efetuado entre as 18h do dia 18 de agosto até as 23h do dia 21 de agosto. O resultado será divulgado no site da Cops às 17 horas do dia 25 de agosto.

A inscrição poderá ser feita a partir das 17h do dia 1º de setembro até as 23h do dia 4 de outubro, somente via Internet, no endereço da Cops, no qual haverá um link com o formulário destinado à inscrição.

A seguir, o candidato deverá imprimir o boleto bancário. Caso ele não tenha providenciado a emissão do boleto até 4 de outubro, poderá fazê-lo até as 14h do dia 5 de outubro (2ª via). A lista de inscrições homologadas será divulgada em 13 de outubro, às 17h, nos endereços eletrônicos da Cops e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.

Seleção

Serão duas fases: prova objetiva (executada pela Cops), no dia 31 de outubro (14h), e análise de currículo (Comissão de Residência Médica do HU/UEL). As provas objetivas para todas as especialidades e áreas de atuação, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas simultaneamente. Portanto, o candidato deverá efetuar sua inscrição para apenas uma especialidade ou área de atuação.

A divulgação do resultado final da prova ocorrerá em 25 de novembro.

