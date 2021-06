UEL divulga gabarito definitivo da prova de conhecimentos do Vestibular 2021

As provas do processo de seleção foram aplicadas em Londrina, em mais de 70 locais, no dia 30 de maio. O resultado do Vestibular 2021 sai em 5 de julho com publicação dos classificados em 1ª Convocação, ao meio-dia, no site da Cops.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), divulgou ontem (10) o gabarito definitivo de respostas objetivas da Prova de Conhecimentos do Vestibular 2021 (acesse AQUI).

As provas do processo de seleção foram aplicadas em Londrina, em mais de 70 locais, no dia 30 de maio, seguindo com rigor medidas sanitárias – aferição de temperatura, uso de álcool 70% e de máscara, além de distanciamento social – para prevenção à Covid-19.

Pouco mais de 16 mil candidatos fizeram a Prova de Conhecimento (50 questões de múltipla escolha) e Redação, com tema único. O resultado do Vestibular 2021 sai dia 5 de julho com publicação dos classificados em 1ª Convocação, ao meio-dia, no site da Cops.

Confira demais datas do Vestibular 2021:

5 de julho – Publicação dos classificados na 1 ª Convocação.

5 a 8 de julho – Pré‐matrícula dos classificados/1ª Convocação – COPS.

5 a 8 de julho – Lista de espera única. Declaração de interesse, via internet, no site da COPS.

5 de julho – Divulgação do Boletim de Desempenho do Candidato

13 de julho – Publicação dos classificados/2 ª Convocação.

Confira o Calendário completo, com demais datas de chamadas e matrículas AQUI.

AEN