UEL divulga inscrições em pós-graduação para aluno especial

Estão abertas as inscrições para cursar disciplinas como Estudante Especial em Programas de Pós-Graduação da UEL, em 35 cursos de mestrado e 20 de doutorado. A inscrição pode ser feita até esta quarta-feira (27) na página da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - www.uel.br/proppg/portalnovo/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 162,00.

Neste período, deverão ser entregues os documentos exigidos, conforme Editais específicos dos Programas de Pós-Graduação, no Centro de Estudos ao qual o programa está vinculado. A lista de documentos para inscrição exige cópia legível do RG, CPF, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de recolhimento do preço público de inscrição, junto com a documentação exigida nos Editais específicos dos Programas de Pós-Graduação.

RESULTADO - O resultado da seleção será divulgado no dia 8 de março, a partir das 16 horas, na página da Proppg. O período de matrícula dos aprovados será indicado pelo próprio Programa de Pós-Graduação.