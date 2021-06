UEL é a 24ª melhor universidade do País, segundo ranking internacional

O QS World University Ranking 2022 classificou 1.300 instituições em todo o mundo, considerando reputação acadêmica, percepção do empregador, proporção professor/aluno, citações de pesquisas produzidas e proporção internacional de professores e estudantes.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi considerada a 24ª melhor no Brasil e a 3ª no Paraná, de acordo com o QS World University Ranking 2022, divulgado na terça-feira (8). Este ano, foram classificadas 1.300 instituições de ensino superior em todo mundo, a maior comparação já realizada, considerando tópicos como reputação acadêmica, percepção do empregador, proporção professor/aluno, citações de pesquisas produzidas e proporção internacional de professores e estudantes.

De acordo com a diretora de Avaliação e Informação Institucional, da Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), professora Elisa Emi Tanaka Carloto, a pandemia refletiu em vários aspectos, como a consequente redução de estudantes nos cursos Lato sensu.

Também houve queda nos intercâmbios com instituições de ensino de outros países, que acabaram suspensos ou adiados pelas restrições sanitárias impostas pelo coronavírus. Os números relacionados ao controle da doença no território nacional provocaram sérias restrições a cidadãos brasileiros para determinados continentes.

“Este impacto é uma consequência natural deste período atípico de dificuldades impostas pela pandemia. Na pós-graduação o estudo não presencial ainda é um grande desafio. Muitos estudantes preferiram adiar os seus planos”, afirma a diretora, acrescentando que o mesmo fenômeno atingiu instituições em todo o mundo.

Por outro lado, Elisa acredita que a posição deste ano representa o resultado de muito esforço, de professores, estudantes e de toda a comunidade universitária, que se reinventou para manter as atividades neste período, conseguindo expressiva produção científica.

“Fundamental lembrar que somos uma universidade estadual, no Interior do Paraná, que tem proporcionalmente menor investimento do que Instituições Federais, por exemplo”, salientou. De acordo com ela, a classificação precisa ser considerada relevante e demonstra a força dos pesquisadores.

Reputação Acadêmica

A professora destaca, ainda, que o levantamento QS considera a reputação acadêmica internacional como maior requisito, ouvindo avaliações de mais de 130 mil especialistas em todo o mundo.

“Quando a universidade participa deste tipo de ranking, ela se abre para uma análise internacional especializada, o que indica a reputação que os pesquisadores paranaenses e londrinenses, reconhecidos e lembrados mundialmente”, afirma. Ela ressalta que vários egressos dos cursos de graduação e pós-graduação estão atuando em outros países.

Outras Instituições

No Paraná, melhor avaliada é a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que aparece na 14ª posição, seguida pela PUCPR, empatada com a UEL na 24ª colocação. A instituição brasileira melhor ranqueada é a Universidade de São Paulo (USP), seguida da Universidade de Campinas (Unicamp). Em terceiro lugar aparece a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

