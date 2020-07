UEL esta entre as melhores da América Latina

De acordo com o Times Higher Education (THE) – Latin America 2020, a UEL, UEM, UEPG e Unioeste despontam entre as melhores instituições de ensino superior latino-americanas.

As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) aparecem entre as melhores da América Latina segundo o Times Higher Education (THE) - LatinAmerica 2020, divulgado na terça-feira (07).

O ranking avaliou 166 Instituições de Ensino Superior de 13 países. O Brasil é o mais representado na tabela com 61 instituições, seguido do Chile com 30 e Colômbia com 23.

O THE Latin America 2020 considerou cinco indicadores principais, como ensino, pesquisa, citações de trabalhos, visão internacional e transferência de conhecimento para a indústria. As instituições recebem uma pontuação para cada um desses critérios que têm pesos diferentes para a nota final.

“Anualmente, as universidades estaduais do Paraná aparecem em posição de destaque em rankings nacionais e internacionais. A classificação entre as melhores da América Latina é resultado do trabalho dos professores, estudantes e agentes universitários que se empenham diariamente no ensino, pesquisa e extensão”, destacou o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Aldo Bona.

A UEL ficou entre as 50 melhores da América Latina, destacando-se como a 27ª brasileira e a 3ª melhor avaliada entre todas as universidades do Paraná.

Para a diretora de Avaliação e Informação Institucional da Pró-reitoria de Planejamento da UEL, Elisa Emi Tanaka Carloto, a posição da universidade pode ser considerada importante tanto no cômputo geral como nos dados estratificados, que a colocam em posição destaque no Estado, no País e na América Latina.

A UEPG aparece na posição 65ª na classificação geral, na 32ª no Brasil e como a 4ª melhor do Estado. “A crescente melhoria no posicionamento do ranking realizado pela revista THE, e em outros rankings, mostra um amadurecimento da universidade como um todo em suas várias áreas e demonstra que a instituição vem ocupando um espaço de excelência no Brasil e no mundo”, destaca o reitor da instituição, Miguel Sanches Neto.

Em seguida, está a UEM em 81ª. É a 36ª melhor universidade do Brasil e aparece entre as cinco melhores do Paraná. A Unioeste está entre as 100 universidades mais bem colocadas da América Latina, é a 51ª do Brasil e a 6ª do Estado.

“Estar ranqueado já é uma grande conquista, ainda mais entre as 81 melhores da América Latina. Nessa edição, melhoramos ainda mais nossa nota em critérios como internacionalização e qualidade de ensino”, destacou o chefe da Divisão de Planos e Informações da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UEM, Bruno Montanari Razza.

