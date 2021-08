UEL FM exibe reportagens dos formandos do curso de jornalismo da universidade

A Rádio UEL FM (107,9 Mhz - www.uelfm.uel.br) está veiculando reportagens especiais produzidas pelos formandos de jornalismo da universidade. A exibição começou na quarta-feira passada e prossegue nas próximas semanas, sempre às quartas, na Revista do Meio-Dia. Dia 18, a emissora educativa da UEL apresenta “Na minha pele amarela”, com jovens brasileiros de ascendência asiática que compartilham vivências e refletem sobre a questão racial no País.

Assim como aumentaram os casos de violência doméstica contra mulheres e crianças na pandemia, cresceram também as denúncias de racismo contra asiáticos no Ocidente. No Brasil, o Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) criou uma central que acolheu mais de 200 queixas de ataques de ódio contra amarelos nesse período.

A reportagem é assinada por Bruna MiyukiEnomotoAkamatsu;Cristye Trindade Vilas Boas; Giovana Bueno Borghesi; Laura Kamiji de Oliveira e Victória Vischi da Cruz, com orientação da professora do Departamento de Comunicação Social Mônica Kaseker.

O mesmo grupo assinou reportagem veiculada na quarta (dia 11) sobre a experiência de pais, crianças e professores com o ensino remoto em Londrina. Somente agora, quase um ano e meio após o começo da pandemia, as atividades presenciais estão reiniciando no sistema público. No município, a Secretaria de Educação adota rodízio de turmas, metade dos alunos na sala de aula; a outra metade on-line. As aulas presenciais atendem 50% da turma a cada semana.

Na rede estadual, a retomada do ensino presencial, em julho, já reduziu a evasão escolar. Segundo a Secretaria de Educação, em 23 de junho, 54 mil estudantes no Paraná não estavam assistindo às aulas nem realizando atividades escolares. Em 2 de agosto, o número baixou para 22 mil, uma diminuição de 59%. A notícia é muito boa, mas ainda é bastante gente para trazer de volta. No início do ano, em audiência na Assembleia Legislativa do Paraná, a Secretaria de Educação informou que 70 mil alunos dos ensinos fundamental e médio haviam desistido da escola em 2020.

Na reportagem do grupo de jovens jornalistas recém-formados pela UEL (produzida pouco antes da colação de grau), o que mudou na relação entre escola e família com a implantação do ensino on-line e os desafios enfrentados pelas crianças, por seus pais e pelos professores, todos obrigados a se adaptar à nova realidade.

A reportagem mostra a “alfabetização digital” dos docentes e a rapidez que eles tiveram de ter para se adaptar ao novo modelo. Educadores entrevistados para a matéria também revelam a relação com os pais, que passaram a ser mediadores no processo educacional. Em relação às crianças, os relatos são de facilidade no processo, mas também de dificuldades para dormir, crises de choro, stress e adoecimento emocional. Os educadores alertam que a falta de contato entre os pares dificulta o processo de socialização, reconhecimento e pertencimento, fundamentais para crianças e jovens.

A reportagem apresenta, ainda, um alerta sobre a importância de rever o papel dos educadores na sociedade. Está disponível no link www.uel.br/uelfm/audios/33816-11-08-2021_-_ENSINO_REMOTO.mp3

Também está disponível o link da primeira reportagem dos formandos de jornalismo que a UEL FM mostrou dia 4. A rádio veiculou a matéria na semana de recepção aos calouros para mostrar como foi a adaptação dos ingressantes de 2020 ao ensino remoto. Sem conhecer os colegas de turma pessoalmente, alguns grupos adotaram os jogos on-line para ampliar a interação. E tentar amenizar os efeitos da falta dos encontros, das caminhadas pelo campus, do empréstimo de livros na Biblioteca Central, dos almoços no Restaurante Universitário e do calor das festas em repúblicas. Também os desafios dos professores para adaptação ao ensino on-line; e a ação da administração da UEL e da Pró-Reitoria de Graduação para providenciar equipamentos e estrutura a alunos que não tinham computadores e internet.

A reportagem é assinada por Maria Caroline, com produção de GabrieliChanthè,Bruna Melo e Jair Segundo. Orientação da professora Mônica Kaseker. E está disponível em

www.uelfm.uel.br/audios/33764-04-08-2021_-_CALOUROS_NA_PANDEMIA.mp3

Nas próximas semanas também serão veiculadas na rádio matérias dos formandos de jornalismo sobre entretenimento na pandemia (mesmo grupo que produziu a matéria sobre a adaptação dos calouros ao ensino remoto); projetos da UEL em atendimento à comunidade na pandemia (da equipe formada por Caroline Knup Tonzar, Isabela Albano Buriola, Juliana Félix, Lucas Petinatti e Tiago Bueno dos Santos); compras pela internet (a partir do ponto de vista de entregadores e empresários); moda delivery na pandemia (da equipe de Mariane Teles, Giulia Vibosi, NicoliSuman, Lavínia Zaborne e Tamiris Anunciação). Além de seis episódios de “Mulheres em campo: o futebol feminino do Londrina Esporte Clube”, de NicoliSuman, com orientação de OssamuNonaka.

