UEL libera 3ª convocação do Vestibular 2021 com 34 candidatos classificados

Candidatos convocados são para 21 cursos de graduação. Eles têm até as 23h59 desta quinta-feira (22) para efetivar a pré-matrícula. A 4ª convocação sai na próxima semana, dia 27 de julho, ao meio-dia,

Foi divulgada nesta terça-feira (20) a 3ª chamada do Vestibular 2021 da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A lista foi disponibilizada pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e traz 34 candidatos convocados em 21 cursos de graduação. Eles têm até as 23h59 desta quinta-feira (22) para efetivar a pré-matrícula exclusivamente no Portal do Estudante de Graduação, mantido pela Pró-reitoria de Graduação (Prograd) da universidade.

Após a efetivação da pré-matrícula, que é obrigatória, o candidato deve ficar atento para o envio de documentos em meio digital à Prograd. Entre os documentos, é necessário o CPF ou comprovante de situação cadastral emitido no site da Receita Federal.

No Portal do Estudante de Graduação também é possível acompanhar a situação da pré-matrícula e fazer a reimpressão de documentos. Outro recurso útil é o Manual de Pré-matrícula, que contém passo a passo do processo.

A publicação dos classificados em 4ª convocação sai na próxima semana, dia 27 de julho, ao meio-dia, no site da COPS. Confira demais datas de convocações e prazos para as respectivas pré-matrículas, também no site da Coordenadoria.

AEN