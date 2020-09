UEL libera acesso ao manual do candidato do Vestibular 2021 

Inscrições começaram ontem, 14. A prova será em 14 de março, somente em Londrina, a partir das 14 horas. Manual traz informações sobre as regras do concurso e aplicação das provas.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da UEL divulgou ontem, 14, o Manual do Candidato do Vestibular 2021, exclusivamente na versão online, que traz todas as informações para os estudantes que farão as provas do concurso em 14 de março. São 70 páginas em que o estudante pode encontrar, de forma didática e fácil, as resoluções que estabelecem as regras do vestibular, o quadro de vagas, funcionamento do Sistema de Cotas, programa das disciplinas, aplicação das provas, classificação, convocações e matrículas.

De acordo com a coordenadora de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia, a recomendação é para que os candidatos leiam atentamente ao documento para que possam ter uma dimensão exata do sistema de prova e sua aplicação. “Teremos duas provas em um mesmo dia. Haverá nota de corte e duração diferenciada”, ressalta a professora Sandra.

De acordo com a Resolução do Vestibular 2021, a prova será em 14 de março, somente em Londrina, com início a partir das 14 horas. Os candidatos terão cinco horas para responder as questões e fazer a prova de Redação, que terá tema único. Somente terá a prova de redação corrigida o candidato que obtiver 26% de aproveitamento em todas as partes.

A Prova de Conhecimentos será dividida em Conhecimentos Gerais (36 questões), Língua Portuguesa e Literatura (10 questões) e Língua Estrangeira (4 questões), que, conforme escolha do candidato no momento da inscrição, será Inglês, Espanhol ou Francês. De acordo com a professora, a prova continua temática e interdisciplinar.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular 2021 começaram ontem, 14, custam R$ 135,00 e poderão ser feitas até 30 de outubro, diretamente no site da Cops. A Universidade oferece 2.564 vagas, em 52 cursos de graduação. Outras 581 vagas serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), totalizando 3.145 vagas.

Outra novidade é que o candidato deverá, obrigatoriamente, fazer o upload da foto (3X4) e da carteira de identidade (RG), direto no formulário de inscrição. O Manual do Candidato traz a descrição detalhada sobre a foto exigida. Candidatos contemplados com isenção ou desconto do valor da inscrição também devem efetivar a inscrição no site da Cops.

O resultado final do Vestibular 2021 sai em 30 de abril de 2021, no site da Cops, quando é divulgada a lista dos aprovados em 1ª convocação.

AEN