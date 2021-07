UEL mantém atividades acadêmicas em formato remoto até 16 de dezembro

A decisão considerou o monitoramento e as ações do Serviço de Vigilância Covid-19 da UEL, guiados pelo Plano de Contingência. Também foi baseada na atual conjuntura de saúde pública, no momento epidemiológico e observando o ritmo da imunização da população no Estado e no País.

Um Ato Executivo (Nº67/2021) assinado nesta semana pelo reitor Sérgio Carvalho, da Universidade Estadual de Londrina (UEL), prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais da universidade até 16 de dezembro.

Na semana passada, o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) da UEL aprovou a organização das atividades do ano letivo de 2021 de graduação. O documento descreve as ações para o Plano Especial de Matriz Curricular, que será orientado pelo Ensino Remoto Emergencial. O ano letivo terá início em 2 agosto e prossegue até 15 de dezembro. O segundo semestre será de 24 de janeiro de 2022 a 23 de junho do próximo ano.

Cabe aos Colegiados dos Cursos elaborar o chamado Plano Especial de Matriz Curricular, tendo o Ensino Remoto como referência. De acordo com informações da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), de acordo com o avanço da vacinação, o Plano Especial poderá ser ajustado, considerando sempre as condições sanitárias e a segurança da comunidade universitária.

Veja AQUI a íntegra do Ato Executivo 67/2021.

