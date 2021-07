UEL oferece 300 vagas remanescentes em 21 cursos de graduação

Vagas são para estudantes que fizeram o último Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Inscrições podem ser feitas até 14 de julho no site da COPS. A relação dos cursos estará disponível nesse mesmo horário.

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) abriu na quarta-feira (7) as inscrições para estudantes interessados em disputar vagas remanescentes provenientes do Vestibular 2021 (Edital Prograd/Cops nº 013/2021). Este ano, são oferecidas 300 vagas em 21 cursos de graduação para estudantes que fizeram o último Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

As inscrições podem ser feitas até 14 de julho, no site da COPS. Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico, informando obrigatoriamente os dados de sua inscrição no Enem 2020 e recolher a taxa pública de R$ 50. A relação dos cursos e o total de vagas oferecidas poderão ser conferidos a partir das 17 horas.

A inscrição deverá ser feita apenas para um único curso, turno e habilitação, conforme quadro de Vagas Remanescentes do Processo Seletivo Vestibular 2021.

Este ano, de acordo com o Edital Prograd/Cops nº 013/2021, todos os candidatos do Vestibular 2021 ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição para as vagas remanescentes.

De acordo com o documento, a classificação dos inscritos será feita com base nos resultados das provas objetivas e da redação do Enem 2020, por ordem decrescente da média da pontuação das provas objetivas e da redação, respeitando o limite de vagas de cada curso, turno e habilitação. Serão considerados candidatos com mínimo de 400 pontos, efetuada a média aritmética das cinco notas do Enem.

O resultado da seleção para as vagas remanescentes será divulgado em 22 de julho, a partir das 12 horas, no site da COPS. Os candidatos convocados deverão fazer a pré-matrícula diretamente no Portal do Estudante de Graduação.

AEN