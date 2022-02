​​​​​​​UEL promove curso sobre estratégias de leitura e formação de leitores

Curso é dirigido a graduandos de Pedagogia, professores da Educação Infantil e demais interessados na temática. O objetivo é desenvolver práticas mediadas que impulsionem a formação do pequeno leitor na Educação Infantil.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) promove em fevereiro e março o minicurso Estratégias de Leitura e Formação de Atitudes Leitoras na Infância. Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA), o curso é dirigido a graduandos de Pedagogia, professores da Educação Infantil e demais interessados na temática.

O objetivo é desenvolver práticas mediadas que impulsionem a formação do pequeno leitor na Educação Infantil.

A ministrante será Geuciane Guerim Fernandes, professora na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e pedagoga da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

O minicurso será nos dias 19 de fevereiro, 5 e 26 de março, das 14 às 16 horas, online, via Google Meet, em link que será informado aos inscritos nos dias do evento. A coordenação é da professora Katya Luciane de Oliveira (Departamento de Psicologia e Psicanálise/CCB).

A inscrição é gratuita e pode ser feita até 5 de fevereiro AQUI. As vagas são limitadas a 100 participantes.

