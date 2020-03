UEL recebe cerca de 3 mil novos alunos na volta às aulas

Os ingressantes foram recepcionados com diversas atividades. No total, cerca de 14 mil alunos de graduação voltaram às aulas ontem (02), durante os três períodos: matutino, vespertino e noturno.

O campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL) voltou a ficar movimentado ontem (02) com o início do ano letivo 2020. Pelo Calçadão e Centros de Estudos, veteranos receberam os cerca de 3 mil ingressantes com uma programação repleta de atividades preparadas para a Semana de Recepção. Cerca de 14 mil alunos de graduação voltam às aulas nos três períodos – matutino, vespertino e noturno.

Recepcionar os ingressantes com alegria e respeito em todos os cursos da universidade é que o propõe a campanha Antes de Tudo #EuRespeito, criada pela Pró-reitora de Graduação (Prograd). A campanha foi desenvolvida em parceria com estudantes e professores do Departamento de Design, do Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca) para a Semana Recepção aos Ingressantes 2020. Aulas começam em nove Centros de Estudos, dentro e fora do campus.

Foi justamente desta forma que os veteranos do curso de Pedagogia prepararam a programação. “Respeito é primordial. Quando eles entram aqui estão felizes. Uma ação violenta pode fazer até a pessoa desistir do sonho de estar na universidade”, afirma o estudante Caio Massi.

De acordo com ele, estão previstas várias ações para a primeira semana de aulas. Além de tour guiado pelo campus, também serão promovidas atividades de integração dos cursos do Centro de Educação, Comunicação e Artes, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, e Trote Solidário, com arrecadação de livros.

O curso de Artes Cênicas preparou diversas ações nos períodos da manhã, tarde e noite. Apresentações gratuitas vão acontecer todos os dias na Divisão de Artes Cênicas (Avenida Celso García Cid, 205), da Casa de Cultura. A programação pode ser conferida AQUI. Segundo o veterano Enzo Gutierres, sempre há muito respeito com os ingressantes. “Não obrigamos eles a nada. Não fazem nada forçado. A campanha vai ao encontro com o que sempre fizemos no curso”, explica.

CCS

Estudantes dos cursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS) participaram pela manhã de conversa sobre saúde mental, que teve o objetivo de apresentar os diversos serviços psicológicos oferecidos e mantidos por setores da universidade. A palestra, que reuniu dezenas de estudantes, foi no Anfiteatro Cyro Grossi, do Centro de Ciências Biológicas (CCB).

Os diversos cursos de graduação da área de saúde foram identificados por cores. Os ingressantes do curso de Enfermagem usavam camisetas de cor vermelha. Farmácia optou pela cor verde limão. Os ingressantes do curso de Fisioterapia estavam com camisetas verdes, os da Odontologia de amarelo e os novos alunos de Medicina usavam camisetas brancas.

Caio Santos Pastucho, novo aluno do curso de Medicina, tradicionalmente o mais concorrido nos vestibulares em todo o País, afirma que são importantes ações como estas já no primeiro dia. “Hoje realizei um sonho. Estou muito feliz e tranquilo para este começo de aula”.

A ingressante do curso de Farmácia, Sofia Rodrigues da Silva, natural de São José dos Campos, escolheu o curso da UEL em função da grade curricular. “Foi o que mais gostei e a cidade também é muito boa”, afirma. Ela e os colegas de sala estavam ansiosos para saber a programação das atividades desta semana.

A aluna Giovanna Sampaio disse é um momento de troca entre ingressantes e veteranos. “Respeito eles e eles também me respeitam”, disse. “A expectativa com relação à primeira semana de aula é que seja marcante e boa, para me sentir à vontade na universidade”, disse o ingressante Kaio Yuri Morimoto.

Semana de recepção

As atividades programadas para os ingressantes de todos os cursos da UEL estão disponíveis na página da Pró-reitoria de Graduação (Prograd) - CONFIRA e Recepção UEL 2020.