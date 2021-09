UEL tem vagas abertas em 27 residências da área da Saúde

As inscrições devem ser feitas até as 23 horas do dia 10 de outubro, somente pela internet, no endereço eletrônico respectivo de cada Residência.

Os Programas de Residência em Saúde da Universidade Estadual de Londrina (UEL) estão com inscrições abertas até as 23 horas do dia 10 de outubro. Elas devem ser feitas somente pela internet, no endereço eletrônico respectivo de cada Residência, conforme disponibilizado na página da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG).

São mais de 140 vagas nos programas de Residência em Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia (Análises Clínicas e de Farmácia Hospitalar e Clínica), Odontologia (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial), Multiprofissional em Saúde da Família e Multiprofissional em Saúde da Mulher.

A lista de inscritos será divulgada no dia 22 de outubro, às 16 horas (Fisioterapia e Farmácia) e às 17 horas (Enfermagem, Odontologia e Multiprofissionais).

Os resultados finais de todos os Programas serão divulgados em 20 de dezembro de 2021, no site de cada um. A matrícula deverá ser feita via Internet, de 4 a 10 de fevereiro de 2022, no Portal dos Estudantes de Pós-graduação. Os residentes oficialmente matriculados iniciarão suas atividades em 1º de março de 2022.

Odontologia

Em outro edital (Edital 029/2021), são ofertadas mais vagas de Residência em cinco especialidades de Odontologia. As inscrições devem ser feitas somente via Internet no endereço PROPPG. Informações sobre inscrição, preço, vagas, documentos, cronograma e critérios de seleção devem ser consultados nos editais específicos de cada especialidade Dentística, Odontopediatria, Periodontia, Prótese Dentária e Radiologia Odontológica e Imaginologia.

A seleção será realizada nos períodos indicados em cada curso, observando-se os critérios previstos nos editais específicos. O resultado final da seleção dos candidatos aprovados e classificados será divulgado por edital a ser publicado via internet, nos endereços UEL/Odontologia e PROPPG no dia 21 de dezembro. A matrícula também será via web. A relação de documentos necessários consta em edital.

Medicina

O Edital PROPPG/DPG/DAM nº 022/2021 se refere à seleção pública para o suprimento de vagas para médicos residentes do 1º ano e áreas de atuação dos Programas de Residência Médica (PRM), oferecidos pelo Hospital Universitário (HU/UEL) para o ano de 2022/1. As inscrições estão abertas até 4 de outubro, somente via Internet, no endereço da COPS, no qual há um link com o formulário destinado à inscrição.

Com duas exceções (Clínica Médica e Neurocirurgia), as RM de acesso direto têm duração de três anos. São mais de 60 vagas nas seguintes áreas: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Dermatologia, Infectologia, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, Neurologia, Obstetrícia e Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria e Psiquiatria.

A seleção tem duas fases e a nota final será divulgada em 16 de dezembro, às 17 horas, no mesmo link da PROPPG/RM.

