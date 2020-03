UEM fará teste seletivo para contratar agentes universitários

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) vai contratar agentes universitários. As vagas são para assistente social, biólogo, farmacêutico, cozinheiro, técnico em laboratório, torneiro mecânico, agente de segurança e auxiliar operacional. O edital para a realização de teste seletivo visa a contratação temporária em cargos de ensino fundamental, médio e superior.

Das 17 vagas ofertadas, dez são para lotação no campus-sede, em Maringá. As contratações são para assistente social, biólogo, farmacêutico, cozinheiro, técnico em laboratório, torneiro mecânico e auxiliar operacional/agropecuário. As inscrições devem ser feitas pela internet (clique aqui) e o prazo é de 11 a 24 de março.

Também foram abertas uma vaga de técnico em laboratório para o Campus Regional de Umuarama; uma vaga de agente de segurança interno e três de auxiliar operacional/limpeza para o Campus Regional de Cianorte; uma vaga de agente de segurança interno para o Campus Regional do Vale do Ivaí, em Ivaiporã; e uma vaga de auxiliar operacional/limpeza para a Base Avançada de Pesquisa em Porto Rico.

As contratações serão por meio de Contrato de Regime Especial e terão prazo máximo de dois anos, já considerando as prorrogações

Os salários oferecidos variam de R$ 1.383,80 a R$ 3.318,79, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 106,86 e auxílio-transporte de R$ 166,63, mais gratificação de segurança patrimonial no valor de R$ 396,49 para o cargo de agente de segurança interno.

A seleção dos candidatos, para todos os cargos, ocorrerá por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos à vaga de torneiro mecânico terão de se submeter, além da prova objetiva, a uma prova prática. A seleção para os cargos de nível superior inclui prova objetiva, prova de títulos e análise de currículo, de caráter classificatório.

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de abril nas cidades de Maringá, Cianorte, Ivaiporã, Maringá, Porto Rico e Umuarama.

Para informações adicionais acesse o Edital nº 019/2020-PRH.