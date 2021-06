UEM sediará maior competição de empreendedorismo em saúde da América Latina

O Health Business Summit (HBS) busca desenvolver projetos empreendedores de alto impacto em saúde. O evento na UEM vai prospectar projetos dentro das universidades do Paraná e selecionará os que participarão da etapa final.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) sediará a primeira fase do Health Business Summit (HBS), a maior competição de empreendedorismo em saúde da América Latina. O evento tem o propósito de desenvolver projetos empreendedores de alto impacto nesta área e inspirar pessoas a buscarem soluções para os desafios que enfrenta na atualidade. As competições finais acontecem de 15 de setembro a 15 de outubro. O evento é gratuito.

O HBS On Campus

UEM tem por objetivo prospectar projetos em desenvolvimento dentro das universidades do Paraná, com potencial de impactar o mercado da saúde e gerar benefícios para a sociedade. Além de reunir os projetos, o evento pretende auxiliar por meio de capacitações e workshops.

Para o estudante de Medicina da UEM Lucas Zandonadi, o evento é importante não só para Maringá, como também para o Paraná, já que as instituições de ensino desenvolvem vários projetos para a saúde, mas nem sempre existe incentivo e capacitação dos pesquisadores e alunos para levar essas inovações para o mercado.

“O Health Business Summit OnCampus UEM quer oferecer esse conhecimento necessário. Além disso, nosso papel é conectar ideias e projetos inovadores na saúde com empresários e investidores para que tenham todo o suporte financeiro e consigam atingir a excelência, além de permitir que seus benefícios tão logo cheguem à comunidade”, justifica Zandonadi.

Participação

Podem se inscrever estudantes de graduação e pós-graduação, professores e funcionários universitários e profissionais com vínculo acadêmico. É necessária a formação de um grupo de três a cinco pessoas, com pelo menos um membro vinculado à instituição da HBS OnCampus ou suas parceiras: Pontífica Universidade Católica (PUC), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Unicesumar.

Não é preciso ter uma ideia ou um projeto finalizado para se inscrever. O projeto poderá ser construído a partir do zero e será oferecido um curso de capacitação – Health Business Class – que fornecerá as principais ferramentas para o desenvolvimento de um projeto empreendedor viável e sustentável.

Dois projetos empreendedores de cada evento regional serão elencados para as finais HBS, que ocorrerão em Belo Horizonte. Antes das finais, todos os projetos finalistas passarão por um processo de aceleração oferecido pelo HBS, com objetivo de catalisar os projetos e deixá-los mais desenvolvidos para as finais.

A melhor equipe receberá um prêmio no valor de R$ 100.000,00, além de possíveis investimentos e parcerias angariadas através de fundos privados.

Programação

19 de junho a 31 de julho – prazo para inscrições

De 1° de agosto 15 de setembro – período de capacitações

De 15 de setembro a 15 de outubro – competições finais regionais

AEN